Центральные площади Минска перекрыты, улицы патрулируется нарядами силовиков

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Центр Минска, где сегодня планируется традиционный воскресный марш сторонников перемен, усиленно патрулируется силовиками.

Как сообщает корреспондент БелаПАН, Октябрьская площадь, а также площади Независимости и Победы оцеплены металлическими турникетами. На Октябрьской — трое военных с автоматами. Усиленные наряды силовиков — на площади Независимости, а также на пересечении проспекта с прилегающими улицами, в том числе в районе здания МВД и КГБ.

На подходах к площади Свободы — возле гостиницы «Европа» и на противоположной стороне улицы Ленина выставлены кордоны силовиков. Некоторые из них — со щитами.

Около городской ратуши припаркованы автозаки, через дорогу напротив — микроавтобусы с силовиками.

Очевидцы также сообщают о большом скоплении автобусов с силовиками в полной амуниции на улице Интернациональной, в районе кинотеатра «Победа», и возле Дома офицеров.

Проезд по Интернациональной ко Дворцу Республики перекрыт машинами ГАИ.

На площади Независимости возле педагогического университета со стороны моста сконцентрирована спецтехника, в том числе водомет. На пешеходных проходах через мост стоят сотрудники милиции в форме.

Очевидцы сообщают о наличии спецтехники — автозаков, водометов, военных грузовиков, БТРов, машин «Рубеж» — и в других местах города.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется Марш народовластия. Это будет уже тринадцатый марш после президентских выборов 9 августа.

 

Фото @motolkohelp

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Марш народовластия акция протеста Город: Минск

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