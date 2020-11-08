В Минске закрыты девять станций метро, в том числе вся третья линия

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Девять станций минского метрополитена были закрыты в 11:00 на вход и выход.

Это «Октябрьская» и «Площадь Победы» на первой линии, «Купаловская», «Немига» и «Фрунзенская» — на второй. Поезда следуют без остановки на данных станциях.

Также закрыты все четыре станции третьей линии, которая была торжественна открыта 6 ноября.

На станции «Площадь Ленина» закрыт вестибюль со стороны площади Независимости, поезда на данной станции останавливаются.

Центральные станции минского метрополитена традиционно закрываются по воскресеньям, когда в городе проходят масштабные акции сторонников перемен. Сегодня запланирован Марш народовластия. Его участники собираются к полудню в районе Ратуши.

 

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: минское метро Марш народовластия Город: Минск

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