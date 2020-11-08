В Минске сегодня пройдет Марш народовластия. Уже отключен мобильный интернет

/ Общество
Просмотров: 689

Сегодня в Беларуси планируется очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш народовластия. В Минске уже отключен мобильный интернет.

Доступ в интернет начал пропадать около 09:45, после того, как в телеграм-каналах и соцсетях было обнародовано место сбора участников акции, отмечает БелаПАН.

Интернет операторы связи отключают по воскресеньям во время акций, объясняя это «распоряжением уполномоченных государственных органов».

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Марш народовластия мобильный интернет Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Почему на День Воли были проблемы со связью

Почему на День Воли были проблемы со связью

Открытый интернет от МТС: вы спрашивали — мы отвечаем

Открытый интернет от МТС: вы спрашивали — мы отвечаем

Абоненты velcom вступают в новую эпоху мобильного интернета

Абоненты velcom вступают в новую эпоху мобильного интернета

Ericsson уверен в потенциале рынка мобильного интернета Беларуси

Ericsson уверен в потенциале рынка мобильного интернета Беларуси