В Беларуси вновь задержали журналистов — их будут судить

Задержанных 7 ноября в Минске журналистов сайта «Наша ніва» Екатерину Карпицкую и российского сетевого издания «МБХ Медиа» Романа Попкова будут судить. Их отправили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

Как сообщает БАЖ, обоих задержали во время традиционного субботнего женского «демарша» с цветами.

По информации правозащитников, в ходе этой акции были задержаны и освобождены журналисты Александр Силич и Дарья Чульцова. Всего во время «демарша» было задержано не менее 34 человек (данные на 23.55), во время сбора медиков на сегодняшний марш возле 1-й больницы — не менее 57.

БАЖ сообщает также, что на студентов журфака БГУ завели административные дела за акцию у входа в вуз. 6 ноября на 12 суток арестован студент факультета Максим Нестерков. Он был задержан накануне во дворе дома, где живет известная активистка Нина Багинская. Судя по всему, это произошло, когда в ее квартире шел обыск. Нестерков, сотрудничающий со спортивным сайтом «Трибуна», уже отсидел 15 суток по обвинению в участии в Женском марше 19 сентября.