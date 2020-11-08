В Беларуси начинает холодать

В воскресенье большинство районов Беларуси в основном останется в области повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, лишь по северо-востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с Балтики, за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса.

Как сообщается, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди. Местами сгустится туман.

Ветер западный умеренный. Температура воздуха в регионах: