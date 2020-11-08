В Беларуси начинает холодать

/ Общество
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В воскресенье большинство районов Беларуси в основном останется в области повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, лишь по северо-востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с Балтики, за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса.

Как сообщается, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди. Местами сгустится туман.

Ветер западный умеренный. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +10..+12°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск +8..+10°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Гомель +8..+10°C (вероятность осадков 30-40%);
  • Гродно +8..+10°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Могилев +7..+9°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Минск +7..+9°C (вероятность осадков 5-10%).
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Тэги: погода

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