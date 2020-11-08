В Беларуси начинает холодать
В воскресенье большинство районов Беларуси в основном останется в области повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, лишь по северо-востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с Балтики, за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса.
Как сообщается, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди. Местами сгустится туман.
Ветер западный умеренный. Температура воздуха в регионах:
- Брест +10..+12°C (вероятность осадков 5-10%);
- Витебск +8..+10°C (вероятность осадков 60-70%);
- Гомель +8..+10°C (вероятность осадков 30-40%);
- Гродно +8..+10°C (вероятность осадков 5-10%);
- Могилев +7..+9°C (вероятность осадков 60-70%);
- Минск +7..+9°C (вероятность осадков 5-10%).