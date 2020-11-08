Костусев: важное направление работы Партии БНФ — достичь переговоров с властями

Большинство делегатов съезда Партии БНФ поддержали переизбрание председателем 63-летнего Григория Костусева. Его заместителями выбраны Алексей Янукевич, Дмитрий Солошкин, Вадим Саранчуков и Юрий Мелешкевич.

Кроме Костусева на должность главы партии претендовали руководитель гомельской областной организации Партии БНФ Василий Романов и минской районной Илья Добротвор. Голосование было тайным. Шестьдесят шесть делегатов проголосовали за Костусева, 18 — за Добротвора, 3 — за Романова.

«Важное направление работы партии на ближайшее время — достичь переговорного процесса с действующими властями Беларуси для того, чтобы освободили политзаключенных, было организовано расследование пыток людей, других нарушений законодательства», — заявил БелаПАН после избрания Костусев, который руководит партией с 2017 года.

По его мнению, сейчас много разговоров о реформе Конституции, но результатов не будет, так как не исполняется действующая. «Партия будет также работать в плане организации возможных избирательных кампаний. Может быть, скоро будет кампания по выборам депутатов местных советов, а может, и президентские выборы. Мы об этом мечтаем», — пояснил председатель Партии БНФ.

Новый заместитель председателя партии Юрий Мелешкевич сообщил, что планирует заняться работой с новыми общественными инициативами и бизнес-сообществом. Успех своей работы он будет оценивать по количеству активистов, которые присоединятся к партийным мероприятиям, и партийным активистам, которые будут участвовать в дворовой активности и станут ее организаторами.

«Если мы покроем хотя бы часть областных центров и Минска, выйдем на районные организации, где не было политической активности партии, я буду это считать успехом», — отметил Мелешкевич.

Кроме того, он считает необходимым заниматься финансированием партийных структур. «Важно, чтобы мы вышли в своей деятельности на финансирование своими средствами, мобилизовав белорусский бизнес, членов партии, которые хотят цивилизованного политического процесса в стране», — сказал зампредседателя партии.

Съезд избрал 51 члена руководящего органа партии — сойма. Среди них известная общественная активистка Нина Багинская.