Правозащитники: на акции медиков в Минске задержано почти 60 человек

Не менее 57 человек задержано на протестной акции врачей возле 1-й больницы в центре Минска. Три четверти из них женщины, следует из данных на правозащитном ресурсе spring96.org . Данные приводятся на 17.50.

Фото: Радыё Свабода.

Телеграм-канал медработников «Белые халаты» приводит список из 47 задержанных работников сферы здравоохранения (на 15.00), в том числе из больницы скорой помощи, Белорусской медицинской академии последипломного образования, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова, РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Медработники планировали собраться возле 1-й больницы и пройти маршем в знак протеста против беззакония. Силовики не позволили это сделать, начав массовые задержания.

«Белые халаты» потребовали «незамедлительного освобождения» коллег и «прекращения давления и репрессий за выражение гражданской позиции». «Задержание медиков — это очередной виток абсурда и идиотизма. В то время когда во всем мире бушует эпидемия COVID-19 и медицинские работники везде на вес золота, разворачивать репрессии в отношении людей, от которых напрямую зависят жизни и здоровье людей, — это преступление против своего народа», — говорится в заявлении.

Задержания врачей прокомментировала в своем телеграм-канале экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская: «Каждый день даже по заниженным данным Минздрава в Беларуси тысяча человек заражается коронавирусом и несколько человек погибает. В реальности жертв еще больше. И единственные, кто может спасти нас, — это вовсе не чиновники, а врачи. Но вместо того, чтобы признавать подвиг медиков, режим задерживает их на мирной акции и по двадцать человек сажает в один автозак. Он прекрасно понимает, что уволенный или арестованный медик не может спасать своих пациентов, — и его это не заботит. Он пытается удержать власть ценой здоровья целого народа».

Правозащитники также сообщают о задержаниях на женском «цветочном демарше справедливости». Силовики начали задерживать женщин до того, как они успели собраться. Сотрудники ОМОН на микроавтобусах точечно задерживали женщин с цветами, которые гуляли на проспекте Независимости. Правозащитному центру «Весна» на данный момент известны фамилии семи задержанных. Одна из них несла опавшие листья.

Белорусская ассоциация журналистов сообщает о задержании обозревателя «МБХ медиа» Романа Попкова, который, по предварительной информации, работал на «демарше».