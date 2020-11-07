Лукашенко: новую Конституцию мы примем без ломки и катастроф — белорусам это не нужно

Новая Конституция будет принята в Беларуси «без ломки и катастроф», заявил Александр Лукашенко 7 ноября, отвечая на вопросы представителей СМИ после энергетического пуска БелАЭС.

Фото: president.gov.by

«Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф — белорусам это не надо», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, работа над новой Конституцией ведется не первый год. Лукашенко было представлено два проекта, однако он отклонил их: по его словам, они были «слишком мягкими» и не отвечали запросам общества. «Я предложил, чтобы изменения были более радикальными, и мы подошли к третьему варианту. Никакой Путин, никакая Россия меня не толкали к этому. Мы работаем над новой Конституцией уже три или четыре года. Кто нас куда толкал? Они никогда не вмешивались в наши дела. Лукашенко никто никуда не толкал за четверть века и никуда не толкнет, и это все должны прекрасно понимать», — заявил он.

Лукашенко отметил, что для обсуждения возможных изменений в Конституцию в стране проходили диалоговые площадки. И он сам был сторонником их проведения на уровне регионов, в трудовых и молодежных коллективах. «Чтобы люди не просто поговорили, а внесли свои предложения. А мы почувствовали, чем живет народ», — добавил он.

При этом, по словам Лукашенко, на диалоговых площадок люди поднимали и другие вопросы: запуск атомной электростанции и цены на электричество, американские выборы, события в соседних странах.

«Мы сейчас формируем план наших дальнейших действий, собираем всю информацию. И когда мы ее соберем к Всебелорусскому народному собранию, мы ее должны обсудить с экспертами. И уже должны быть наметки нового проекта Конституции. Но для этого надо создать новую рабочую группу специалистов, что я сейчас и делаю. Конституцию, как я сказал, в СИЗО и на улице не напишешь. Это сложнейший документ, который должны сотворить специалисты. Но специалистам нужен заказ от нашего общества, а заказ — это те проблемы, которые мы поднимаем снизу. И таким образом мы вовлекаем миллионы людей не только в обсуждение Конституции, но и ее формирование», — заявил Лукашенко.