Партия БНФ: Беларусь не знала таких зверств со времен большевистского террора и нацистской оккупации

Белорусские власти должны немедленно и безусловно освободить всех политзаключенных и прекратить политически обоснованные уголовные и административные дела, сказано в резолюции, принятой 7 ноября ХХ съездом Партии БНФ.

Вооруженные силовики во время мирной массовой акции в Минске. Фото: БелаПАН.

«В 2020 году белорусский народ, возмущенный преступными манипуляциями и мошенничеством во время избирательной кампании, вышел на улицы для демонстрации протеста и несогласия с наглыми фальсификациями. Несмотря на то что абсолютное большинство акций носили мирный характер, власти бросили против протестующих огромные силы МВД и даже войска, широко применяя избиение, оружие, резиновые пули, водометы и другие спецсредства», — отмечают авторы документа.

В резолюции напоминается о жертвах и пострадавших среди мирных протестующих, отказе возбуждать уголовные дела по многочисленным случаям пыток и издевательств, других методах давления.

«Под преследование попали сотни активистов БНФ, многие из них подверглись арестам и пыткам, против члена сойма Витольда Ашурка выдвинуты уголовные обвинения по ст. 342 Уголовного кодекса (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ст. 384 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), и он брошен за решетку», — отмечают делегаты съезда.

В резолюции подчеркивается, что Беларусь «не знала такого масштаба зверств со времен большевистского террора и нацистской оккупации». Партию БНФ возмущает, что агрессивная риторика и призывы к насилию со стороны властей «происходят одновременно с лицемерными призывами к диалогу».

«Масштаб политических репрессий, широкое использование насилия и провокаций свидетельствует о намерении насильственно задушить несогласие народа с притеснением авторитарной диктатурой, — сказано в документе. — Таким образом режим открыто противопоставил себе белорусскому народу, запугивая народ, игнорируя и подавляя его волю».

В этой ситуации Партия БНФ считает, что другого выхода из острого политического кризиса, кроме переговоров, нет. Условиями для их начала должны быть освобождение всех политзаключенных, прекращение всех политических уголовных и административных дел, снятие обвинений.

Кроме того, делегаты съезда потребовали возбуждения уголовных дел и расследования убийств и пыток, произошедших во время избирательной кампании и после выборов, придания нормам Конституции о свободе собраний силы прямого действия и прекращения всех препятствий проведению мирных акций протеста, прекращения преследования и незаконных ограничений профессиональной деятельности журналистов и СМИ, создания условий для работы Московского механизма ОБСЕ и Совета ООН по правам человека по международному расследованию событий начиная с мая 2020 года в Беларуси.

«Только при реализации указанных шагов будут созданы условия, при которых будут возможны мирные переговоры о будущем Беларуси», — считают в Партии БНФ.