COVID-19: в Беларуси зафиксирован новый суточный рекорд прироста заболеваемости

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 105.283 (+997 за последние сутки), сообщает Министерство здравоохранения.

Это новый рекорд суточного прироста заболеваемости в стране с начала пандемии. За последние сутки скончались еще три человека с выявленной коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество умерших достигло 1.004.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 90.058 пациентов (503 за последние сутки).

Проведено 2.658.817 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 29.926.

Минздрав с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода министерство не проводит пресс-мероприятий на эту тему.