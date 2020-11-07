Лукашенко предложил «Росатому» создать в Беларуси дочернее предприятие

Перспективы сотрудничества с российской стороной в сфере ядерной энергетики Александр Лукашенко обсудил с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым, который 7 ноября также присутствовал во время энергетического пуска Белорусской атомной станции.

Фото: president.gov.by.

Лукашенко, как сообщает его пресс-служба, предложил создать в Беларуси дочернее предприятие российской госкорпорации. Коснулись и возможного строительства дополнительных реакторов на БелАЭС, запуска в регионе энергоемких производств.

Кроме того, «Росатом» совместно с Курчатовским институтом предлагает Национальной академии наук создать исследовательский реактор. «Мы активно поддерживаем это», — подчеркнул Алексей Лихачев.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

7 ноября в ходе освоения мощности на этапе «энергетический пуск» в присутствии Лукашенко электрическая мощность энергоблока № 1 Белорусской АЭС была увеличена до 400 МВт.

Первый ток в единую энергосистему страны энергоблок БелАЭС выдал 3 ноября, после чего началось постепенное увеличение мощности реактора до 50% от номинальной с выполнением запланированных измерений и испытаний. Следующий этап — «опытно-промышленная эксплуатация», с увеличением мощности до 100%, начнется в конце ноября — начале декабря. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока планируется в первом квартале 2021 года.

Госкорпорация «Росатом» — многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Входит в десятку крупнейших компаний России. Занимает первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов, на разной стадии реализации находятся 36 энергоблоков в 12 странах. «Росатом» является крупнейшим производителем электроэнергии в России, обеспечивая свыше 19% энергетических потребностей страны. В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, выпуск цифровых продуктов, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Госкорпорация объединяет свыше 350 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности около 250 тыс. человек.