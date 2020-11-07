В Минске проходит двадцатый съезд Партии БНФ

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В Минске утром 7 ноября начался XX съезд Партии БНФ.

На форуме будет представлен отчет действующего руководства партии, а затем избрано новое руководство — председатель, его заместители, ревизионная комиссия, состав сойма Партии БНФ и общественного объединения «БНФ «Адраджэньне». Новое руководство будет избрано на трехлетний срок.

Кроме того, съезд примет документы, в которых будет выражена позиция партии по актуальным общественно-политическим вопросам. В работе участвуют 98 делегатов, из них 14 — в онлайн-формате.

С приветствиями к делегатам обратились председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла, глава «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» Алена Анисим, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.

«Сегодня мы видим, что для большинства белорусов независимость не только стоит на порядке дня, но и большинство понимает ее ценность. Большинство людей используют наши национальные символы. Но для нас остается большая часть работы из-за того, что основная наша ценность — язык — остается в упадке», — заявила Анисим.

Съезд должен был пройти в октябре, однако, как пояснили в партии, организаторы столкнулись с отказами в аренде площадок, поэтому мероприятие пришлось перенести.
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Тэги: съезд Партии БНФ Город: Минск

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