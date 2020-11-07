Лукашенко на Белорусской АЭС: исторический момент — страна становится ядерной державой

Александр Лукашенко назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни страны. Такое заявление он сделал 7 ноября во время посещения БелАЭС.

Фото: president.gov.by.

«Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой», — сказал высокий гость.

Как сообщает портал president.gov.by , в учебно-тренировочном центре БелАЭС Лукашенко доложили о ходе работ по вводу станции в эксплуатацию и ее интеграции в экономику страны, перспективах сотрудничества госкорпорации «Росатом» с Беларусью в области ядерной энергетики, науки и технологий, ходе реализации комплексного плана развития региона строительства АЭС.

Александр Лукашенко ознакомится с объектами БелАЭС, в том числе посетит здание управления первого энергоблока, где, как планируется, даст разрешение на подъем электрической мощности энергоблока (до 400 МВт) в соответствии с этапной программой.

Ожидается, что Лукашенко также будет присутствовать на митинге с участием представителей трудового коллектива и строителей Белорусской АЭС.