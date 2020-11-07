Лукашенко на Белорусской АЭС: исторический момент — страна становится ядерной державой
Александр Лукашенко назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни страны. Такое заявление он сделал 7 ноября во время посещения БелАЭС.
«Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой», — сказал высокий гость.
Как сообщает портал
Александр Лукашенко ознакомится с объектами БелАЭС, в том числе посетит здание управления первого энергоблока, где, как планируется, даст разрешение на подъем электрической мощности энергоблока (до 400 МВт) в соответствии с этапной программой.
Ожидается, что Лукашенко также будет присутствовать на митинге с участием представителей трудового коллектива и строителей Белорусской АЭС.