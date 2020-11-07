США увеличат помощь вынужденно покинувшим родину белорусам

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Соединенные Штаты с помощью различных программ усилят оказание помощи белорусам, которые были вынуждены покинуть страну. Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент 6 ноября на телефонном брифинге для прессы.

Джордж Кент. Фото: officelife.media.

«Что касается того, как мы поддерживаем белорусов, которые вынуждены бежать из страны, существует ряд механизмов и организаций, которые помогают людям, покинувшим страны, стремящиеся необоснованно посадить их в тюрьму. Я не буду вдаваться в подробности, это самые разные организации, но у США есть хорошо зарекомендовавшие себя способы поддержки активистов, которые вынуждены покинуть свои страны. Мы активизируем эти усилия и программы, чтобы помочь им переселиться и приступить к работе», — сказал заместитель помощника госсекретаря США.

Отвечая на вопрос, кого в настоящее время США считают законным лидером Беларуси, представитель Госдепа отметил, что Соединенные Штаты не считают избирательный процесс 9 августа свободным или справедливым.

«Фальсифицированные результаты, которые были объявлены несколько дней спустя, не могут никого легитимировать, и поэтому нам трудно считать кого-либо, претендующего на победу в этих процессах 9 августа, законно вновь избранным лидером страны», — пояснил заместитель помощника госсекретаря США.

Наряду с этим он подчеркнул, что Вашингтон «продолжает призывать к диалогу между белорусами». «Это было нашей политикой с самого начала. В конечном итоге, хотя всех нас беспокоит то, что происходит в Беларуси, судьбу Беларуси должны определять белорусы, а не посторонние. И как официальные лица США неоднократно заявляли в течение последних нескольких месяцев, решение о Беларуси остается за белорусами. Это не проблема между Востоком и Западом. Это не область конкуренции между США и Россией. Это должны решать белорусы. Мы считаем, что ОБСЕ должна сыграть определенную роль в налаживании и облегчении диалога, но на самом деле это должен быть диалог между белорусами», — отметил Кент.
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Тэги: США-Беларусь Персона: Джордж Кент Город: Вашингтон

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