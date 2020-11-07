Александра Романовская продает золотую медаль, чтобы помочь репрессированным спортсменам

/ Спорт
Просмотров: 258

Белорусская фристайлистка Александра Романовская, пострадавшая за свою позицию против насилия, выставила лот на благотворительный аукцион Tribuna.com Беларусь в поддержку Белорусского фонда спортивной солидарности.

В качестве лота представлена золотая медаль, которую спортсменка завоевала на зимней Универсиаде-2019 (тогда Александра выполнила один из сложнейших элементов – тройное сальто и получила за него 100,29 балла).

По словам Романовской, эта награда «очень важна и дорога мне». «Эти соревнования были и останутся первыми и единственными университетскими играми в моей спортивной карьере. Сезон 2018/2019 оказался для меня самым сложным, насыщенным и успешным.

Тяжело держаться на высоком уровне от соревнований к соревнованиям, но в тот год, у меня всё получилось. Я уверена, что в этой медали осталась энергетика этих замечательных соревнований, которые мне удалось выиграть, и тех ярких эмоций, которые я испытывала на награждении, когда мне вручали золотую медаль».
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: фристайл аукцион Белорусский фонд спортивной солидарности Персона: Александра Романовская

Другие материалы на эту тему:

Николай Козеко: увольнение Романовской дико возмутило, обидело и оскорбило

Николай Козеко: увольнение Романовской дико возмутило, обидело и оскорбило

Директора РЦОП по фристайлу уволили за «плохую идеологическую работу»

Директора РЦОП по фристайлу уволили за «плохую идеологическую работу»

Антон Кушнир завершил карьеру и уехал в Казахстан

Антон Кушнир завершил карьеру и уехал в Казахстан

Николай Козеко: для меня слово «патриотизм» — не пустой звук

Николай Козеко: для меня слово «патриотизм» — не пустой звук