Эксперт: приказ Лукашенко — это грубое нарушение прав граждан

В четверг, 5 ноября, Александр Лукашенко поручил не пускать в Беларусь граждан, которые уехали из нее во время пандемии.

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Как пишет DW , он приказал правительству «не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех «умных» белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время».

По его словам, это не политическое решение, которое объясняется вспышкой заболеваемости COVID-19: «Заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом».

«Приказ Лукашенко — это грубое нарушение прав граждан», — считает экс-судья Конституционного суда Беларуси Михаил Пастухов. Он ссылается на статью 30 Конституции Беларуси, в которой прописано право покидать страну и беспрепятственно возвращаться обратно.

«Категорично говорить, что мы назад не впустим, такие жесточайшие меры применять против своих граждан даже в условиях коронавируса мне представляется недопустимым», — указывает эксперт.

Он считает, что эпидемиологическую ситуацию «нужно учитывать», однако она «не может служить основанием для того, чтобы установить такие жесткие ограничения, то есть практически запрет на использование этого конституционного права».

По мнению юриста необходимо ввести карантин для тех, кто возвращается в Беларусь, организовать санитарный досмотр или проведение тестов на коронавирус, но не запрещать им въезд в страну.