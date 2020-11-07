Битва за золото? В Солигорске «Шахтер» примет БАТЭ
Лишь три тура осталось до завершения чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге, а это означает, что сейчас соседи по турнирной таблице бьются не за три, а за шесть (как принято говорить) очков.
В 27-м туре сразу три матча подобного накала. Однако большее внимания сегодня будет приковано к Солигорску, где на местном «Строители» сойдутся главные претенденты на золото.
Программа тура:
06.11.
- «Ислочь» — «Минск» — 3:4;
- «Витебск» — «Рух» — 0:0.
07.11.
- «Смолевичи» — «Неман» (начало в 13:00);
- «Слуцк» — «Городея» (15:00);
- «Динамо» (Бр) — «Торпедо-БелАЗ» (17:00);
- «Шахтер» — БАТЭ (19:00).
08.11.
- «Белшина» — «Энергетик-БГУ» (13:00);
- «Славия» — «Динамо» (15:00).
Турнирная таблица пока выглядит так:
- БАТЭ — 53;
- Шахтер — 52;
- Динамо (Бр) — 48;
- Неман — 47;
- Торпедо-БелАЗ — 47;
- Динамо (Мн) — 45;
- Ислочь — 44;
- Рух — 41;
- Минск — 37;
- Витебск — 35;
- Энергетик-БГУ — 35;
- Славия — 33;
- Городея — 27;
- Слуцк — 27;
- Белшина — 21;
- Смолевичи — 14.