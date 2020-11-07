Битва за золото? В Солигорске «Шахтер» примет БАТЭ

Лишь три тура осталось до завершения чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге, а это означает, что сейчас соседи по турнирной таблице бьются не за три, а за шесть (как принято говорить) очков.

Фото с сайта livesport.ru

В 27-м туре сразу три матча подобного накала. Однако большее внимания сегодня будет приковано к Солигорску, где на местном «Строители» сойдутся главные претенденты на золото.

Программа тура:

06.11.

«Ислочь» — «Минск» — 3:4;

«Витебск» — «Рух» — 0:0.

07.11.

«Смолевичи» — «Неман» (начало в 13:00);

«Слуцк» — «Городея» (15:00);

«Динамо» (Бр) — «Торпедо-БелАЗ» (17:00);

«Шахтер» — БАТЭ (19:00).

08.11.

«Белшина» — «Энергетик-БГУ» (13:00);

«Славия» — «Динамо» (15:00).

Турнирная таблица пока выглядит так: