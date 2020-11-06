Тихановская: доклад ОБСЕ поможет разрешить политический кризис в Беларуси

Доклад по Беларуси, подготовленный в рамках Московского механизма ОБСЕ, поможет разрешить политический кризис в стране и начать расследования по фактам насилия над мирными людьми. Такое мнение высказала Светлана Тихановская на встрече с представителями ОБСЕ в Вене.

Светлана Тихановская.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу экс-кандидата в президенты, в рамках двухдневного визита в Австрию Тихановская также встретилась с канцлером Себастьяном Курцем, приняла участие в круглом столе, инициированном неправительственным аналитическим центром ICEUR и посвященном организации переговоров в Беларуси и помощи протестующим. Участниками круглого стола стали представители штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Павел Латушко, Вероника и Валерий Цепкало, представители австрийского МИД и Еврокомиссии в Австрии.

Тихановская отметила, что этот визит и теплый прием очень важен, поскольку Александр Лукашенко всегда считал Австрию своим партнером и союзником. Но официальная Вена показала, что принципиально придерживается ценностей демократии и соблюдения прав человека, заявила политик.

Ранее Павел Латушко заявил, что доклад по Беларуси в рамках Московского механизма ОБСЕ является доказательной базой для будущих судебных процессов в любом государстве. «Фактически можно говорить о перспективе создания международного трибунала по преступлениям, происходящим в Беларуси», — считает он.