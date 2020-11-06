Тихановская: доклад ОБСЕ поможет разрешить политический кризис в Беларуси
Доклад по Беларуси, подготовленный в рамках Московского механизма ОБСЕ, поможет разрешить политический кризис в стране и начать расследования по фактам насилия над мирными людьми. Такое мнение высказала Светлана Тихановская на встрече с представителями ОБСЕ в Вене.
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Тихановская отметила, что этот визит и теплый прием очень важен, поскольку Александр Лукашенко всегда считал Австрию своим партнером и союзником. Но официальная Вена показала, что принципиально придерживается ценностей демократии и соблюдения прав человека, заявила политик.
Ранее Павел Латушко заявил, что доклад по Беларуси в рамках Московского механизма ОБСЕ является доказательной базой для будущих судебных процессов в любом государстве. «Фактически можно говорить о перспективе создания международного трибунала по преступлениям, происходящим в Беларуси», — считает он.