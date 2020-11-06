В Минском районе с женщиной в лесу случился инсульт — ее нашли спасатели с собакой

Заполночь в четверг, 5 ноября, в центр оперативного управления Минского районного подразделения МЧС сообщили о том, что в лесном массиве вблизи деревни Козельщина потерялась женщина. На поиски тотчас выехали спасатели.

Сотрудники Республиканского отряда специального назначения выяснили, что 54-летняя женщина 4 ноября, около 18:00, отправилась через лес в магазин и заблудилась. В поисково-спасательной операции были задействованы 18 человек из числа спасателей, сотрудников милиции и лесников, а также шесть единиц техники.

Поисковые группы на квадроциклах и пешком отрабатывали линейные ориентиры, лесной массив на отклик, кинологический расчет проводил поиск на местности по квадратам, при помощи квадрокоптера велся авиационный мониторинг, рассказал спасатель-пожарный поисково-спасательной службы Дмитрий Карпов.

5 ноября в 16:30 женщина была обнаружена примерно в пяти километрах от деревни спасателем-кинологом Дмитрием Товпеко с собакой Патрой и спасателем-пожарным Евгением Бабуком. Найденную на носилках из леса доставили в штаб и передали медикам, которые после осмотра госпитализировали в медицинское учреждение.

В ходе поисково-спасательной операции было обследовано более 150 гектаров лесного массива, около 50 гектаров открытых участков местности и свыше 50 километров лесных дорог.