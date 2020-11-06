Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и ряда белорусских чиновников

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Александр Лукашенко включен в санкционный список Евросоюза. Решение опубликовано в Официальном журнале ЕС, сообщает БелаПАН.

Вместе с Лукашенко в список включены:

Виктор Лукашенко — старший сын, помощник по национальной безопасности;

Игорь Сергеенко — глава Администрации президента;

Иван Тертель — председатель КГБ;

Роман Мельник — начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД;

Иван Носкевич — председатель Следственного комитета;

Алексей Волков — председатель Государственного комитета судебных экспертиз, ранее занимал должность первого заместителя главы Следственного комитета;

Сергей Аземша — заместитель председателя Следственного комитета;

Андрей Смаль — заместитель председателя Следственного комитета;

Андрей Павлюченко — руководитель Оперативно-аналитического центра;

Игорь Бузовский — заместитель министра информации;

Наталья Эйсмонт — пресс-секретарь Александра Лукашенко;

Сергей Зубков — командир группы "Альфа" (спецназ);

Андрей Равков — бывший государственный секретарь Совета безопасности;

Петр Миклашевич — председатель Конституционного суда.

Первый пакет санкций ЕС ввел в начале октября, включив туда 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Брюсселя, к фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси и насилию в отношении протестующих. В список попали члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока.

Внесенным в санкционный список лицам запрещен въезд на территорию ЕС. Их активы в ЕС, если таковые имеются, должны быть заморожены.

 
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Тэги: ЕС-Беларусь санкционный список Евросоюза Персона: Александр Лукашенко Виктор Лукашенко Игорь Сергеенко Иван Тертель Роман Мельник Иван Носкевич Алексей Волков Сергей Аземша Андрей Смаль Андрей Павлюченко Игорь Бузовский Наталья Эйсмонт Сергей Зубков Андрей Равков Петр Миклашевич

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