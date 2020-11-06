Ингрида Шимоните: мы будем поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество

Кандидат на пост премьер-министра Литвы от партии «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» (СОЛХД) депутат сейма Ингрида Шимоните в случае ее назначения на должность намерена продолжить курс правительства на поддержку белорусской оппозиции, бизнеса и гражданского общества.

Ингрида Шимоните. Фото: скриншот видео DELFI.

О своих планах политик рассказала новостному порталу Delfi в видеоинтервью, размещенном 6 ноября.

На вопрос, будет ли правительство под ее руководством налаживать и поддерживать официальный диалог с командой экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и созданным по ее инициативе Координационным советом по урегулированию политического кризиса в стране, Шимоните ответила, что Литва «уже долгое время имеет хорошие и тесные отношения с представителями белорусской оппозиции».

«Там много наших друзей, с которыми наши политики — друзья по 20, 30 и более лет, со времен «Саюдиса» (общественно-политическая организация, возглавившая в 1988—1990 годах процесс выхода Литовской ССР из состава Советского Союза и восстановления независимости Литовской Республики. — БелаПАН .) и конца 80-х годов прошлого века», — отметила она.

«Перед выборами [президента Беларуси] у нас были опасения насчет того, как поведет себя Лукашенко, мы держали руку на пульсе, чтобы потом как-то выступить в плане международной реакции, — сказала Шимоните. — То, что произошло после выборов, было даже хуже, чем мы предвидели. Но и реакция общественности была намного сильнее, чем мы, как оптимисты, предвидели. [На произошедшее в Беларуси] нельзя было не реагировать».

«Мы обратились в теперешнее правительство с предложениями по поводу поддержки медиа, гражданского общества, студентов, которые сюда просто прибегают из Беларуси, бизнесов, которые, возможно, хотят сюда переселиться. Я думаю, что натуральным образом правительство (под ее руководством. — БелаПАН.) будет соблюдать то, что предлагало теперешнему правительству, это для нас очень важно», — подчеркнула политик.

Ингрида Шимоните — экономист, бакалавр в области бизнес-администрирования, экс-министр финансов, работала заместителем председателя правления Банка Литвы, депутат парламента. В 2019 году выдвигалась кандидатом в президенты от СОЛХД и заняла второе место, проиграв беспартийному экономисту Гитанасу Науседе.

В конце лета исследовательская компания Norstat провела по заказу портала Литовского национального радио и телевидения (LRT) опрос граждан о том, кого они видят на посту премьер-министра после парламентских выборов. 42% респондентов назвали Шимоните, она значительно опередила нынешнего премьера Саулюса Сквернялиса.

В Литве премьер-министр назначается президентом с согласия Сейма. На прошедших в октябре выборах СОЛХД получила 50 из 141 места в парламенте.