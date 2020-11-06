Мария Колесникова останется под стражей до 8 января

/ Общество
Просмотров: 141

Марии Колесниковой продлили заключение под стражей еще на два месяца, до 8 января, сообщает пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, в который она входила.

Мария Колесникова находится под стражей с 8 сентября. 16 сентября Следственный комитет сообщил, что ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием СМИ и интернета). Дело было возбуждено ранее по факту создания Координационного совета, сформированного по инициативе Светланы Тихановской. Колесниковой грозит лишение свободы от двух до пяти лет.

4 ноября защита Колесниковой получила отказ в удовлетворении ходатайства на изменение меры пресечения на выход под залог. До этого адвокаты дважды безрезультатно ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест и под поручительство.

Последние две недели камера, в которой содержится Колесникова, находится на карантине по COVID-19.

«У Марии был взят анализ, поскольку она является контактом первого уровня, но информации о результате теста все еще нет. Мне только сообщают, что вроде как у нее всё хорошо, она не заразилась. Но снимут ли карантин и когда, неизвестно», — сообщила БелаПАН адвокат Колесниковой Людмила Казак.

По ее информации, для Колесниковой ищут дополнительного адвоката, поскольку один из ее защитников Александр Пыльченко в середине октября был лишен лицензии.

Правозащитники признали Марию Колесникову политзаключенной.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Координационный совет для трансфера власти политзаключенные Персона: Мария Колесникова Людмила Казак Александр Пыльченко

Другие материалы на эту тему:

«Он бы никогда не пожал руку Лукашенко». Павлу Северинцу продлили срок следствия

«Он бы никогда не пожал руку Лукашенко». Павлу Северинцу продлили срок следствия

«Россия поддержала Лукашенко по инерции. Мы хотим это изменить»

«Россия поддержала Лукашенко по инерции. Мы хотим это изменить»

Салей, Шкляров, Власова — на выход! Бабарико, Тихановскому приготовиться?

Салей, Шкляров, Власова — на выход! Бабарико, Тихановскому приготовиться?

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Лукашенко опять посадил политзаключенных

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Лукашенко опять посадил политзаключенных