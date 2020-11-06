Мария Колесникова останется под стражей до 8 января

Марии Колесниковой продлили заключение под стражей еще на два месяца, до 8 января, сообщает пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, в который она входила.

Мария Колесникова находится под стражей с 8 сентября. 16 сентября Следственный комитет сообщил, что ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием СМИ и интернета). Дело было возбуждено ранее по факту создания Координационного совета, сформированного по инициативе Светланы Тихановской. Колесниковой грозит лишение свободы от двух до пяти лет.

4 ноября защита Колесниковой получила отказ в удовлетворении ходатайства на изменение меры пресечения на выход под залог. До этого адвокаты дважды безрезультатно ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест и под поручительство.

Последние две недели камера, в которой содержится Колесникова, находится на карантине по COVID-19.

«У Марии был взят анализ, поскольку она является контактом первого уровня, но информации о результате теста все еще нет. Мне только сообщают, что вроде как у нее всё хорошо, она не заразилась. Но снимут ли карантин и когда, неизвестно», — сообщила БелаПАН адвокат Колесниковой Людмила Казак.

По ее информации, для Колесниковой ищут дополнительного адвоката, поскольку один из ее защитников Александр Пыльченко в середине октября был лишен лицензии .

Правозащитники признали Марию Колесникову политзаключенной.