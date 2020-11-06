«Пенсионеры, ветераны — наша опора». С 1 декабря трудовые пенсии вырастут в среднем на 5,4%

Александр Лукашенко подписал указ № 409, которым предусматривается перерасчет трудовых пенсий и их повышение с 1 декабря 2020 года.

Как сообщила пресс-служба Лукашенко, согласно документу трудовые пенсии вырастут в среднем на 5,4% (с 458,25 рубля в ноябре этого года до 483 рублей — в декабре).

О подписанном указе Лукашенко сообщил ранее на открытии четырех станций третьей линии Минского метрополитена. «Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора. Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали», — заявил он.

Лукашенко считает, что «пенсионеров важно поддерживать в любой ситуации, как бы ни было сложно».

Реальный размер пенсий (с учетом роста цен) в сентябре к августу 2020 года снизился на 0,9%, свидетельствуют данные Белстата. До мая размер пенсий снижался восемь месяцев подряд, в том числе в январе 2020 года — на 0,9%, в феврале — на 0,7%, марте — на 0,9%, апреле — на 0,6%. В мае зафиксирован рост на 0,2%, в июне отмечалось снижение на 0,2%, в июле — рост на 5,2%, в августе — на 0,1%.

На учете в органах по труду, занятости и социальной защите в сентябре 2020 года состояло 2 млн 491,4 тыс. пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил 458 рублей, что в 2,4 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения.