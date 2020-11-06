Вокалиста группы «Мутнаевока» Евгения Змушко арестовали на 15 суток

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Вокалисту минской белорусскоязычной группы «Мутнаевока» Евгению Змушко назначен 15-суточный административный арест. Такое решение 6 ноября на заседании суда Заводского района Минска приняла судья Анастасия Осипчик, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Змушко был задержан 5 ноября, после дворового концерта в районе столичной улицы Яна Райниса (находится недалеко от станции метро «Партизанская»), передает БелаПАН.

Музыканту вменили правонарушение по ч. 1 ст. 23.34 (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).
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Тэги: политические репрессии административный арест Персона: Евгений Змушко Город: Минск

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