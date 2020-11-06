Среди задержанных в центре Минска женщин — журналистка Onliner Евгения Штейн

/ Общество
Просмотров: 66

Среди задержанных сегодня в центре Минска женщин — журналистка Onliner Евгения Штейн, сообщает этот интернет-ресурс.

6 ноября в Минске планировался женский марш в поддержку Нины Багинской, у которой накануне силовики провели обыск. Демонстрация планировалась от улицы Пулихова до улицы Якуба Коласа, где живет Багинская, но силовики не дали участницам акции собраться, передает БелаПАН.

К моменту начала марша на Пулихова, в районе стадиона «Динамо», и в прилегающих дворах собралось много силовиков. Они подходили к небольшим группам женщин, после короткого разговора задерживали нескольких и уводили в микроавтобусы. Задержано как минимум десять человек.

5 ноября около 19 часов в квартиру 73-летней Багинской ворвались люди без опознавательных знаков и заявили, что должны провести там следственный эксперимент. Дело якобы связано с внучкой Багинской, которая живет вместе с ней. Соседи рассказали, что Багинская вызвала на неизвестных людей милицию. Вскоре после милиции в квартиру поднялись около 10 людей в черном. Были задержаны люди и соседи, собравшиеся у дома Нины Багинской в знак солидарности. 

Нина Багинская — демократический активист, участвует в протестных акциях с 1988 года. После президентских выборов 9 августа 2020 года стала одним из символов белорусского протеста. Багинскую неоднократно задерживали во время уличных акций, в том числе на женских маршах этого года, и отбирали у нее бело-красно-белый флаг.

Происходящее осудила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

«Нину Багинскую по праву называют матерью белорусского протеста. И когда ОМОН врывается в ее дом, он врывается в материнский дом каждого мирного белоруса, — говорится в заявлении, размещенном в телеграм-канале политика. — Я общалась с Ниной, и знаю, насколько это храбрая женщина и с каким достоинством она в одиночку может противостоять даже людям в балаклавах. Я верю, что ей хватит силы выдержать это давление. Но также я хочу обратиться к тем, кто отдал и исполнил приказ ворваться к ней в квартиру: если вы таким образом пытаетесь подавить протест белорусов, сегодня вы допустили огромную ошибку».

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: задержания журналистов мирные акции протеста Персона: Евгения Штейн Нина Багинская Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Сотни минчанок устроили Женский марш в центре Минска

Сотни минчанок устроили Женский марш в центре Минска

С дубинкой на прессу. Власти Беларуси видят врагов в независимых СМИ

С дубинкой на прессу. Власти Беларуси видят врагов в независимых СМИ

Задержанным журналистам дали по трое суток ареста. Они просто делали свою работу

Задержанным журналистам дали по трое суток ареста. Они просто делали свою работу

По полочкам. Что делать, если вас задержали на уличной акции?

По полочкам. Что делать, если вас задержали на уличной акции?