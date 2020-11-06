В Беларуси зафиксирован суточный рекорд случаев COVID-19, число умерших превысило тысячу человек

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 104.286 (+991 за последние сутки), сообщает Министерство здравоохранения.

Это абсолютный рекорд суточного прироста заболеваемости в Беларуси с начала пандемии коронавируса. За последние сутки также скончалось еще три человека с выявленной коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество умерших достигло 1.001, передает БелаПАН .

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 89.555 пациентов (424 за последние сутки).

Проведен 2.628.891 тест на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 28.149.

Минздрав с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода министерство не проводит пресс-мероприятий на эту тему.

С 5 ноября решением Могилевского горисполкома на территории областного центра введен масочный режим. В частности, обязательно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в магазинах, торговых центрах, кафе и ресторанах (за исключением времени приема пищи), аптеках, учреждениях здравоохранения, образования и социального обслуживания населения, спортивных объектах, административных зданиях, отделениях банков, связи, почты, объектах бытового обслуживания, учреждениях культуры, в общественном транспорте (в том числе в такси) и прочих местах, где «затруднительно или невозможно обеспечить социальное дистанцирование», говорится на сайте исполкома.