В Могилеве с 5 ноября введен масочный режим
Могилевский горисполком дополнил комплексный план мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 на территории областного центра в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями, утвержденный решением городского исполнительного комитета от 9 сентября 2020 года № 6-330.
Согласно решению от 4 ноября 2020 года № 8-86, с 5 ноября в Могилеве вводится масочный режим,
В частности, обязательно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) на объектах (недвижимых и движимых) и в организациях всех форм собственности города:
- магазины,
- торговые центры,
- объекты общественного питания (за исключением времени непосредственного приема пищи),
- аптеки,
- учреждения здравоохранения,
- учреждения образования, социального обслуживания населения,
- спортивные объекты,
- административные здания,
- отделения банков, связи, почты,
- объекты бытового обслуживания,
- учреждения культуры,
- общественный транспорт (в том числе, маршрутные такси, такси)
- и прочие объекты, где затруднительно или невозможно обеспечить социальное дистанцирование.
В конце октября Минздрав принял постановление, согласно которому практически