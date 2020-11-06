Лукашенко предложил провести метро на север Минска, где будет построен элитный «умный город», и в направлении Смолевичей

6 ноября на открытии нового участка минского метрополитена Александр Лукашенко подал идею строительства метро на севере Минска, чтобы соединить планируемый жилищный комплекс «умный город» с центром столицы.

Изначально планировалось, что третья линия метро свяжет Курасовщину и Зеленый Луг. Строительство третьей линии в южном направлении уже идет, а прокладку ее в Зеленый Луг планируют начать в 2023-24 годах, передает пресс-служба Лукашенко .

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Александр Лукашенко предложил сделать «небольшое ответвление» в сторону «умного города». Кроме того, он озвучил идею продлить синюю ветку в сторону Смолевичей. Причем в этом направлении уже необходимо осваивать наземное метро.

Открытый сегодня участок заработает для пассажиров 7 ноября в 12.30. Третья ветка столичного метро пока состоит из четырех станций: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь».

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Лукашенко отметил относительно простой вид станций. По его словам, он поручал не строить дворцы под землей.

«Мы и так платим по 80 млн долларов за каждый километр проходки, если взять в целом с отделкой. Поэтому музеи создавать не надо, но станции должны быть функциональны и симпатичны, эстетичны, красивы», — сказал он.