Задержанная на акции протеста журналистка Захаревич нашлась на Окрестино спустя сутки

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Фамилия журналистки «Зеленого портала» Анастасии Захаревич появилась в волонтерских списках задержанных, находящихся в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина.

Почти сутки не было известно местонахождение журналистки, задержанной 5 ноября в Минске во время марша людей с инвалидностью. 

По словам очевидцев, журналистку задержали в цветочном магазине на проспекте Независимости возле ГУМа. Она забежала в магазин, спасаясь от преследования неизвестных мужчин в штатском. До этого она заметила за собой слежку и позвонила маме.

Как сообщила БелаПАН главный редактор портала Янина Мельникова, в списках волонтеров Анастасия числится проходящей по административной статье. «Подтверждения этому в самом изоляторе на Окрестина получить не удалось, дозвонится туда невозможно. Адвокат тоже ищет Настю, может, сегодня будет и суд», — сказала она.

В прошлый раз журналистку задержали 5 сентября в универсаме «Центральный», в то время как по проспекту Независимости двигался женский марш. Тогда Захаревич доставили в Центральный РОВД и практически двое суток держали в здании, все это время не подтверждая ее нахождение в РОВД ни родственникам, ни коллегам. В итоге суд приговорил Захаревич к 7 суткам ареста за участие в несанкционированном уличном митинге (ст. 23.34 КоАП).
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Тэги: политические репрессии задержания журналистов Персона: Анастасия Захаревич Янина Мельникова

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