«Это счастье». Лукашенко заявил о необходимости строительства еще одной АЭС
На торжественной церемонии
Он поблагодарил строителей метро и заявил, что Беларуси, по его мнению, нужна еще одна атомная станция.
«Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок».
Открытие Островецкой АЭС с участием Лукашенко запланировано на 7 ноября.
Обращаясь к метростроевцам Александр Лукашенко сказал:
«В этот сложный год ничто не остановило вас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам. Потому что вы были заняты делом, как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше. Так будет всегда, (даже если кому-то не хочется), если мы хотим быть суверенными и независимыми».
Для пассажиров новые станции метро откроются 7 ноября в 12:30.