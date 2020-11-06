Лукашенко подписал указ о повышении пенсий

Александр Лукашенко 5 ноября подписал указ о повышении пенсий. «Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора. Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко считает, что «пенсионеров важно поддерживать в любой ситуации, как бы ни было сложно», передает БелаПАН .

Реальный размер пенсий (с учетом роста цен) в сентябре к августу 2020 года снизился на 0,9%, свидетельствуют данные Белстата. До мая размер пенсий снижался восемь месяцев подряд, в том числе в январе 2020 года — на 0,9%, в феврале — на 0,7%, марте — на 0,9%, апреле — на 0,6%. В мае зафиксирован рост на 0,2%, в июне отмечалось снижение на 0,2%, в июле — рост на 5,2%, в августе — на 0,1%.

На учете в органах по труду, занятости и социальной защите в сентябре 2020 года состояло 2 млн 491,4 тыс. пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил 458 рублей, что в 2,4 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения.

Уровень пенсий должен во что бы то ни стало быть не менее 40% от средней заработной платы, заявил Лукашенко 25 августа, принимая с докладом первого вице-премьера Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова. »Ветераны оказались нашими самыми стойкими и надежными людьми, фактически опорой нашей государственности в этот непростой период. Ни в коем случае их нельзя обидеть. Если мы их обидим — значит, мы просто не власть и не государство», — сказал Лукашенко.