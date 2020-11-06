У Лукашенко появился именной проездной на метро

6 ноября, в день открытия нового участка минского метрополитена, телеграм-канал Лукашенко похвастался фото нового проездного на его имя.

«Открытие новых станций с участием главы государства запланировано на 11:00 6 ноября», — сообщают городские власти.

Минчане около 9 утра заметили государственный кортеж в районе станции «Ковальская Слобода». Вероятно, в нем прибыл Александр Лукашенко.

В районе новой станции «Ковальская Слобода» жители вчера вечером заметили дежурившие автовышки и тихарей. Предполагается, что это необходимо для того, чтоб оперативно снимать бело-красно-белые флаги — один из символов протеста против власти Лукашенко.