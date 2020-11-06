Лукашенко распорядился не впускать в страну белорусов, которые выехали за ее пределы «в это непростое время»

Александр Лукашенко на совещании о «принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций» 5 ноября распорядился не впускать в Беларусь тех ее граждан, кто выехал за границу «в это непростое время».

«Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех умных белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо, и не важно, с каким паспортом. Поехали туда учиться — пусть учатся, работать — пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«А то получается так, как мне один товарищ в Гродно рассказывал. Говорит, поехал туда (за границу. — БелаПАН.), чтобы зубок (дословно говорю) подлечить, приехал в Гродно. Там, говорит, в 10-15 раз дороже», — сказал он.

Как передает БелаПАН, ранее сообщалось, что Лукашенко на совещании приказал не впускать обратно уехавших работать в Польшу врачей . Он также заявил, что закрытие белорусских сухопутных границ продиктовано не политическими причинами.

Госпогранкомитет 5 ноября распространил рекомендацию для граждан Беларуси и постоянно проживающих в стране иностранцев отказаться от поездок за рубеж в связи с распространением коронавируса.

Белорусские власти с 1 ноября закрыли границу на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных станциях, в речных портах. Официальная причина — предотвращение распространения COVID-19. Таким образом, въезд возможен только со стороны России.

Под ограничения въезда через наземные пункты пропуска не подпадают: сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, дальнобойщики и еще несколько категорий лиц.

Пункт пропуска в национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.

Фактически наземные границы были закрыты на въезд еще днем 29 октября. Исключением была граница с РФ. Некоторое время не пропускали возвращавшихся домой граждан Беларуси. Позднее в соцсетях публиковалась информация о том, что в Беларусь не могут въехать ее граждане, обучающиеся в Польше.

Ранее Лукашенко неоднократно ставил себе в заслугу, что Беларусь, в отличие от соседей, не закрывала свои границы из-за пандемии коронавируса.