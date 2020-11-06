Со следующей недели в Беларуси ожидается похолодание

В начале следующей недели на территорию Беларуси придет скандинавский антициклон и установится более прохладная погода.

Как рассказали агентству «Минск-Новости» в Белгидромете, температура с каждым днем будет понижаться и постепенно приблизится к привычным показателям ноября.

В понедельник, 9 ноября, будет преимущественно без осадков. Местами ожидается туман. Днем температура воздуха составит +4… +11°C.

Во вторник, 10 ноября, также будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха днем будет +3… +8°C.

В среду, 11 ноября, дожди пройдут лишь местами по стране. Ночью и утром снова туман. Температура воздуха днем +2… +8°C.

В ближайшие же выходные в Беларуси сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Днем воздух прогреется до +7… +13°C.