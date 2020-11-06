Начальник Чечерского РОВД взыскал через суд 500 рублей с гражданина, разместившего информацию о нем в телеграм-канале

Суд Кормянского района рассмотрел гражданское дело по иску начальника Чечерского РОВД Владимира Бухавцова к гражданину (данные не называются) о защите чести, достоинства, деловой репутации и взыскании денежной компенсации морального вреда.

Владимир Бухавцов. Фото gomel.mvd.gov.by

За размещение в интернете информации, которая «подрывает авторитет и деловую репутацию», начальник районной милиции взыскал с ответчика 500 рублей.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, 1 сентября 2020 года ответчик разместил в одном из телеграм-каналов фотографию начальника милиции в форменном обмундировании, «сопроводив ее уничижительной подписью».

«В дальнейшем в этот же Telegram-канал ответчик поместил еще одно сообщение с фотографией, личными данными истца, с указанием номера его служебного телефона и текстом о якобы неправомерных действиях истца при исполнении им служебных обязанностей», — информирует пресс-служба.

Бухавцов в иске указал, что информация в телеграм-канале не соответствует действительности, его без решения суда обвинили в совершении тяжких должностных преступлений. На указанный в тексте сообщения телефон стали поступать звонки от неизвестных лиц, которые оскорбляли милиционера и его коллег, обвиняли в участии в преступлениях.

Истец полагал, что изложенная недостоверная информация подрывает его авторитет и деловую репутацию как должностного лица, порочит его честь и достоинство.

Начальник милиции просил суд, чтобы ответчик разместил в телеграм-канале решение суда по настоящему делу. Также он просил взыскать с ответчика 1 тысячу рублей в качестве компенсации нравственных страданий. Эту сумму он просил перевести на счет Сидоровичской школы-сада (Чечерский район).

Ответчик в судебном заседании признал исковые требования частично.

Суд обязал ответчика опровергнуть информацию, которая опорочила начальника милиции, и разместить в телеграм-канале решение суда. Кроме того, суд взыскал в пользу милиционера 500 рублей.

Владимир Бухавцов не впервые обращается в суд за защитой чести и деловой репутации. Как ранее сообщал БелаПАН, в 2017 году, будучи начальником Лоевского РОВД, Бухавцов пытался взыскать моральный вред по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации с журналиста-фрилансера Константина Жуковского. Суд ему в иске отказал .

Чечерское РОВД возглавляет с сентября 2018 года.