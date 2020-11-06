Минздрав определил, кого в обязательном порядке будут проверять на коронавирус

Министерство здравоохранения своим постановлением от 30 октября № 91 установило медицинские критерии, по которым в обязательном порядке будет проводиться освидетельствование на наличие COVID-19.

К таким критериям относятся: сухой кашель с небольшим количеством трудноотделяемой мокроты, ощущение сдавления, тяжесть в грудной клетке, одышка, лихорадка, слабость, нарушение вкуса и обоняния, боль, першение в горле, конъюнктивит, головная боль, диарея, сыпь, миалгия при наличии эпидемиологического анамнеза на возможность заражения инфекцией COVID-19; поражение легочной ткани с наличием симптома «матового стекла», выявленные по результатам компьютерной томографии; положительный результат лабораторной диагностики на инфекцию COVID-19.

Также медицинскому освидетельствованию подлежат: люди, относящиеся к контактам первого и второго уровня с лицами, имеющими коронавирусную инфекцию, при наличии одного или нескольких респираторных симптомов (здесь речь идет о детях в возрасте до 10 лет, посещающих учреждение дошкольного или общего среднего образования); люди, подлежащие госпитализации для оказания плановой медицинской помощи в стационарных условиях; медицинские работники при оказании ими медицинской помощи лицам, имеющим инфекцию COVID-19.

По данным Минздрава на 5 ноября, с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 103 295 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, скончалось 998 человек.

Согласно закону «О здравоохранении», медицинское освидетельствование проводится в том числе в случаях необходимости установления или подтверждения факта наличия или отсутствия у лица заболевания, представляющего опасность для здоровья населения, отмечает БелаПАН.