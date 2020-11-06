С трех белорусских предприятий сняты ограничения на поставки в Россию

/ Экономика
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Россельхознадзор снимает ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий.

Ограничения снимаются 9 ноября со Слонимского мясокомбината (разрешены поставки конины, бескостной говядины и готовой мясной продукции), Волковысского мясокомбината (поставки бескостной говядины и готовой мясной продукции), ОАО «Молочный мир» (поставки цельномолочной продукции, сухой молочной продукции и масла из коровьего молока).

«Ограничения вводились ранее в разное время на отдельные виды продукции», — пояснили БелаПАН в пресс-службе правительства Беларуси.

«Ввоз в Россию продукции обозначенных предприятий будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов», — отметила пресс-служба Россельхознадзора.

По ее информации, ветеринарная служба Беларуси в течение двух недель направит в адрес Россельхознадзора ранее запрошенные материалы о результатах работы по устранению выявленных нарушений при поставках в Россию продукции трех указанных предприятий.
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Тэги: поставки продовольствия в Россию

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