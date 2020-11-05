Лукашенко распорядился ограничить платное тестирование на коронавирус

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На совещании о «принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций» 5 ноября Александр Лукашенко распорядился ограничить тестирование населения на COVID-19 на платной основе.

Фото: bfm74.ru.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, он поручил отстроить систему в вопросе тестирования на коронавирус. «Будете вырабатывать систему (мы это сейчас обсудим) — всякое тестирование должно быть в тех лабораториях, которые определит Минздрав. Особенно в Минске, Наталья Ивановна (Кочанова, председатель Совета Республики. — БелаПАН.). Только те лаборатории, которые вы определите», — заявил он.

«А то у нас уже некоторые умники закупили какое-то оборудование и начинают шкуру драть с людей. Психоз создают в обществе. Они бегут в эти лаборатории, и до 300 рублей доходит один тест. Если кто-то из частных лабораторий хочет помочь государству — на государственных условиях. У вас вот эта неделя — до понедельника, — чтобы все это отстроить», — потребовал Лукашенко.

Согласно официальным данным Минздрава на 5 ноября, за сутки в Беларуси зарегистрировано 982 новых случая COVID-19, три человека скончались.

Платное тестирование на наличие в крови антител к коронавирусной инфекции, а также ПЦР-тестирование на наличие вируса в носоглотке проводят государственные медучреждения и частные лаборатории. Его стоимость колеблется примерно от 40 до 60 рублей в зависимости от учреждения.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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