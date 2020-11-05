Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 19 человек
Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще 19 человек.
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Преследование этих людей правозащитники расценивают как политически мотивированное в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента.
Представители правозащитных организаций требуют от властей немедленно освободить из-под стражи и прекратить уголовное преследование перечисленных граждан, всех политзаключенных и тех, кто был задержан в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, а также прекратить политические репрессии в стране.
Правозащитники подчеркивают, что собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. Несмотря на это демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия.
Правозащитники убеждены, что демонстранты не совершали действий, которые описаны в ст. 293 УК, поэтому их действия не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов, отметили они, «не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам».
«Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции», — говорится в заявлении.
Документ подписали девять правозащитных организаций: лишенный регистрации центр «Весна», Инициатива FORB, «Правовая инициатива», Белорусский документационный центр, Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский ПЕН-центр.