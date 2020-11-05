Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 19 человек

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще 19 человек.

Участник Марша против террора.

Как сообщает БелаПАН , 5 ноября правозащитные организации выступили с совместным заявлением в связи в связи с информацией о предъявлении обвинений по статье 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки) Дмитрию Дубкову, Тимуру Ризапуру, Виктору Седову, Валерию Коленчицу, Павлу Непевному, Дмитрию Конопелько, Роману Кононовичу, Евгению Пропольскому, Роману Гвозделко, Юрию Кузьмичу, Ивану Богдевичу, Марии Нестеровой, а также по статье 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) — Игорю Преженникову, Денису Гутину, Максиму Бабичу (несовершеннолетний), Кириллу Павловцу, Ольге Класковской, Денису Демуху, Евгению Дмитриеву.

Преследование этих людей правозащитники расценивают как политически мотивированное в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента.

Представители правозащитных организаций требуют от властей немедленно освободить из-под стражи и прекратить уголовное преследование перечисленных граждан, всех политзаключенных и тех, кто был задержан в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, а также прекратить политические репрессии в стране.

Правозащитники подчеркивают, что собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. Несмотря на это демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия.

Правозащитники убеждены, что демонстранты не совершали действий, которые описаны в ст. 293 УК, поэтому их действия не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов, отметили они, «не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам».

«Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции», — говорится в заявлении.

Документ подписали девять правозащитных организаций: лишенный регистрации центр «Весна», Инициатива FORB, «Правовая инициатива», Белорусский документационный центр, Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский ПЕН-центр.