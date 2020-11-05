Великобритания призвала Беларусь провести новые президентские выборы

Великобритания призывает Беларусь провести новые президентские выборы. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного королевства.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Фото: ruchron.com.

Заявление сделано в связи с представленным 5 ноября на закрытом заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене докладом о ситуации в Беларуси, подготовленном в рамках Московского механизма ОБСЕ. В документе, в частности, говорится о фальсификации выборов и масштабных нарушениях прав человека в Беларуси.

Великобритания была одним из инициаторов запуска Московского механизма ОБСЕ в отношении Беларуси.

«Великобритания возглавила дипломатическую кампанию по международному и независимому расследованию в рамках ОБСЕ заявлений о фальсификациях на президентских выборах и проводимой белорусскими властями кампании по применению насилия, запугивания и притеснений в отношении мирных демонстрантов, — говорится в заявлении. — Великобритания с самого начала выражала обеспокоенность ходом проведения выборов и последовавшими за ними ужасающими репрессиями. В сентябре Великобритания ввела знаковые санкции в отношении Александра Лукашенко, его сына и старших должностных лиц белорусского правительства в рамках нового режима санкций Великобритании в области прав человека в ответ на пытки и жестокое обращение с сотнями мирных демонстрантов, находившихся под стражей».

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отметил, что проведенное в рамках Московского механизма расследование «позволило раскрыть фальсификации в ходе президентских выборов и подлые действия режима Лукашенко по подавлению белорусского народа». «Сейчас необходимо организовать новые, свободные и справедливые, выборы и привлечь к ответственности тех, кто виновен в насилии в отношении демонстрантов», — подчеркнул он.

Вместе с международными партнерами Великобритания продолжит работу по защите демократии, свободы СМИ и прав человека в Беларуси. «Великобритания поддерживает рекомендации, содержащиеся в докладе ОБСЕ, и призывает правительство Беларуси провести новые президентские выборы, немедленно положить конец насилию, освободить всех несправедливо задержанных, расследовать заявления о применении пыток и принять меры для обеспечения гуманных условий содержания под стражей», — отмечает британский МИД.