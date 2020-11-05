Очередной минский кинофестиваль «Лістапад» отменен за день до открытия

Оргкомитет кинофестиваля принял решение об отмене в 2020 году всех мероприятий форума «в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Беларуси», сообщает БелаПАН со ссылкой на телеграм-канал Министерства культуры.

«Средства за купленные билеты будут возвращены. Механизм возврата будет разъяснен в ближайшее время», — отмечается в сообщении.

Фестиваль должен был открыться в белорусской столице 6 ноября под слоганом «Магия образа». Закрытие было запланировано 13 ноября.

В этом году оргкомитет «Лістапада» подготовил для показа 120 фильмов из 50 стран. Организаторы обещали зрителям, что во всех шести кинотеатрах, задействованных в фестивале, будут соблюдаться необходимые меры предосторожности, в том числе социальная дистанция.

Фестиваль аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов, созданных в странах бывшего социалистического лагеря: странах СНГ, Балтии, Центральной и Юго-Восточной Азии, Восточной и Центральной Европы, на Кубе.

Организатор «Лістапада» — центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн», учредители — Министерство культуры и Мингорисполком.