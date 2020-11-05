Переговоры о переезде в Литву ведут 80 белорусских компаний

Литва ведет переговоры о переезде с 80 белорусскими компаниями различной величины, пострадавшими от политического кризиса в стране. Об этом 5 ноября в литовском cейме сообщил министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс, передает БелаПАН со ссылкой на балтийское информагентство BNS.

Панорама Вильнюса. Фото: traveller-eu.ru.

По словам чиновника, в Литве уже работают около десяти небольших белорусских компаний, также процедуру регистрации в Вильнюсе начала крупная компания с 600 сотрудниками.

Синкявичюс отметил, что учреждению в Литве компаний из третьих стран препятствует закон о превенции отмывания денег и финансирования терроризма, который устанавливает строгие требования в части открытия счета. «А без счета юридически зарегистрировать компанию и вывезти сотрудников в Литву не представляется возможным», — подчеркнул он.

По его словам, сейм уже рассматривает смягчающие поправки к этому закону, чтобы желающие зарегистрироваться в Литве компании из Беларуси и иных стран могли не только открывать счета в литовских банках, но и пользоваться счетами в электронных денежных системах.

Целью этих изменений является желание привлечь IT- и другие высокотехнологичные компании из третьих стран, включая Беларусь. Синкявичюс заявил, что за привлечение белорусских компаний сейчас «борются все страны ближнего зарубежья».

Как сообщалось, по данным Латвийского агентства инвестиций и развития на конец октября, 17 белорусских компаний приняли решение полностью или частично переехать в Латвию. На тот момент три из них начали работу, открыли банковские счета, нашли помещения и уладили формальности с переездом персонала. Оставшаяся часть предприятий занималась развитием бизнес-модели. Почти половина из этих 17 компаний ранее работали в белорусском Парке высоких технологий.

22 октября заместитель главы Министерства цифровой трансформации Украины Александр Борняков сообщил на своей странице в «Фейсбуке», что благодаря проекту IT Relocate Belarus, который реализуется при поддержке президента Владимира Зеленского, в Украину уже переехали десятки белорусских IT-компаний. В частности, по его словам, сотни своих сотрудников перевезла в Украину компания Wargaming, офис в Киеве открывает PandaDoc.

4 октября Зеленский подписал указ «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь». Документ призван способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению в страну белорусских высококвалифицированных IT-специалистов и инноваторов. Указ предусматривает среди прочего упрощенное оформление вида на временное проживание для этих категорий белорусов. Также будут признаваться документы, выданные компетентными органами Беларуси, необходимые для осуществления трудовой деятельности в Украине.

В связи с этим указом МИД Беларуси 14 октября вручил украинскому послу Игорю Кизиму ноту о «недружественном, открыто дискриминационном шаге со стороны Украины». В украинском МИД обвинения отвергли, заявив, что Украина «традиционно открыта и дружественна для граждан Беларуси», еще до начала кризиса в Беларуси «движение между странами был максимально свободным, а межчеловеческие и бизнес-контакты всё крепли».