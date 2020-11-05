«Белпочта» возобновила работу отделений после технического сбоя

Республиканское унитарное предприятие «Белпочта» 5 ноября около 18.15 возобновило работу отделений после технического сбоя, сообщили БелаПАН в контакт-центре предприятия.

Фото: grodno.life

«Система почти полностью восстановлена. Почтовые отделения принимают клиентов согласно режиму работы. Заработал и сайт предприятия, и контакт-центр 154», — сообщила оператор центра.

Она затруднилась назвать причину технического сбоя.

Как сообщалось, сегодня днем из-за технического сбоя по всей стране не работали отделения «Белпочты». Был недоступен и сайт предприятия.

РУП «Белпочта» включает шесть областных филиалов, предприятие «Минская почта» и автотранспортное производство, 35 узлов почтовой связи, 3.092 объекта почтовой связи.