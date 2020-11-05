«Прекратить насилие против мирных демонстрантов». Страны — члены ОБСЕ выступили с заявлением по ситуации в Беларуси

Подготовленный в рамках Московского механизма ОБСЕ доклад по Беларуси подтверждает масштаб и серьезность нарушений прав человека в стране, говорится в совместном заявлении 17 стран, которые инициировали запуск Московского механизма.

5 ноября в Вене на закрытом заседании Постоянного совета ОБСЕ был представлен доклад, подготовленный профессором международного права Университета Граца (Австрия) Вольфгангом Бенедеком.

Как сообщает БелаПАН , заявление от имени Бельгии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Великобритании и США представил датский посол в ОБСЕ Рене Дайнесен. Текст заявления опубликован на сайте МИД Эстонии.

Дайнесен поблагодарил Бенедека за проделанную работу. «В вашем докладе очевидны ваша профессиональная честность и приверженность правам и основным свободам человека. Я надеюсь, что все 57 государств-участников ОБСЕ должным образом отнесутся к вашему докладу, внимательно изучив ваши выводы и рекомендации, которые адресованы не только Беларуси, но и государствам-участникам ОБСЕ и международному сообществу в целом», — сказал он.

По словам Дайнесена, доклад основан на «обширной документации, включая отчеты, свидетельства жертв и очевидцев, официальную информацию и отчеты властей». «Он содержит ошеломляющие факты: результаты президентских выборов 9 августа 2020 года были сфальсифицированы, силовые ведомства режима Лукашенко массово и систематически нарушали права человека и основные свободы, — отметил Дайнесен. — Против мирных протестующих была применена жестокая сила со стороны силовых ведомств. Люди подвергались произвольным задержаниям по политическим мотивам, их помещали под стражу до и после выборов. Свобода СМИ и безопасность журналистов, как белорусских, так и международных СМИ, постоянно подвергаются нападкам. Белорусские силовые структуры действуют совершенно безнаказанно, несмотря на многочисленные достоверные сообщения о злоупотреблениях».

Датский посол в ОБСЕ подчеркнул, что в подготовленном докладе приводятся свидетельства чрезмерного насилия со стороны белорусских силовиков и подтверждается их причастность к пыткам и жестокому обращению с задержанными. При этом в докладе также говорится о том, что до сих пор по фактам пыток и жестокого обращения не было возбуждено ни одного уголовного дела.

«Примечательно, что доклад основан на свидетельствах многих людей, включая правозащитников, журналистов и представителей гражданского общества Беларуси. Мы благодарны всем, кто предоставил информацию для этого документа. Раскрывая происходящее внутри Беларуси, они продемонстрировали невероятную храбрость и стойкость и заслуживают нашей поддержки, — сказал Дайнесен. — Их показания являются ярким напоминанием о причине нынешнего кризиса — президентских выборах 9 августа, которые не были ни свободными, ни справедливыми, и попытках белорусского народа мирно протестовать против этих фальсификаций и репрессий».

Датский посол в ОБСЕ также отметил, что помимо изложенных в докладе фактов, там также содержится ряд рекомендаций для белорусских властей, международного сообщества и государств-членов ОБСЕ.

Дайнесен выделил как «заслуживающие особого внимания» следующие рекомендации:

— отменить результаты президентских выборов 9 августа 2020 года из-за нарушений на всех этапах процесса и организовать новые свободные президентские выборы на основе международных стандартов, пригласив наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ;

— привести избирательное законодательство Беларуси в соответствие с международными стандартами;

— немедленно прекратить любое насилие, в частности пытки и жестокое обращение, в отношении мирных протестующих;

— немедленно и безоговорочно освободить всех заключенных, удерживаемых по политическим мотивам, и воздерживаться от судебных преследований и репрессий;

— обеспечить соблюдение стандартов справедливого судебного разбирательства;

— обеспечить реализацию права граждан на мирные собрания в соответствии с международными стандартами;

— обеспечить безопасность всех журналистов и создать благоприятные условия для работы СМИ;

— воздерживаться от вмешательства в доступ к интернету, прекратить цензуру и блокировку сайтов;

— обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех случаев пыток, жестокого обращения, насилия в отношении задержанных со стороны сотрудников силовых структур.

«Первым шагом к прогрессу должно стать прекращение властями Беларуси кампании насилия против мирных демонстрантов, освобождение всех несправедливо задержанных и привлечение виновных к ответственности. Безнаказанность должна прекратиться», — подчеркнул Дайнесен.

Он также выразил разочарование тем, что официальный Минск отказался от любого взаимодействия в рамках Московского механизма и призвал белорусские власти к сотрудничеству.

«Белорусские власти должны искать мирное и демократическое решение нынешнего кризиса и вести открытый и всеобъемлющий диалог с обществом, — сказал Дайнесен. — Мы призываем белорусские власти еще раз рассмотреть возможность принятия предложения действующего председателя [ОБСЕ] по содействию общенациональному диалогу между белорусскими властями и представителями оппозиции и гражданского общества».

Московский механизм ОБСЕ для создания группы экспертов с целью изучения ситуации с правами человека в Беларуси после выборов президента был задействован 17 сентября. Его запуск инициировали 17 стран: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, США, Чехия, Финляндия, Франция и Эстония.

Это уже второй случай использования Московского механизма ОБСЕ в отношении Беларуси — первый был предпринят после президентских выборов 2010 года.

Московский механизм ОБСЕ используется для мониторинга выполнения обязательств, взятых на себя государствами — участниками организации в области прав человека и демократии. Этот инструмент предоставляет дополнительную возможность государствам — членам ОБСЕ формировать специальные миссии из числа независимых экспертов для оказания содействия в разрешении конкретных проблем, связанных с человеческим измерением, на их собственной территории или на территории другого государства — участника ОБСЕ.

Фото: OSCE.