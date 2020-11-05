Светлана Тихановская встретилась с канцлером Австрии Себастьяном Курцем

5 ноября в Вене Светлана Тихановская провела встречу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Как сообщает пресс-служба Тихановской, встреча прошла в формате тет-а-тет.

На встрече были обсуждены способы мирного разрешения политического и экономического кризиса в Беларуси и возможная роль Австрии в этом процессе.

Светлана Тихановская выразила благодарность канцлеру за твердую позицию Австрии в вопросах непризнания легитимности Александра Лукашенко и введения персональных санкций против представителей белорусской власти и силовиков.

Светлана Тихановская выразила соболезнования народу Австрии в связи с недавним терактом в Вене , а после встречи посетила место теракта и возложила цветы.

Good meeting with @Tsihanouskaya . #Austria stands ready to lend further support to strengthen the Belarusian civil society and foster an inclusive dialogue leading to free and fair elections. pic.twitter.com/nmXUKhsjyJ — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 5, 2020

Себастьян Курц дважды лично встречался с Александром Лукашенко — в марте 2019 года в Минске и в ноябре 2019 года в Вене .

13 августа нынешнего года Курц выступил с осуждением насилия в отношении протестующих в Минске. «Развитие событий в Беларуси и продолжающееся несколько дней насилие в отношении демонстрантов мы осуждаем категорически», — отметил политик.

В беседе с журналистами 19 августа перед началом чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси Курц высказался в поддержку санкций против ответственных за насилие в отношении демонстрантов. Австрийский канцлер также призвал провести в стране свободные и честные выборы.