Светлана Тихановская встретилась с канцлером Австрии Себастьяном Курцем
5 ноября в Вене Светлана Тихановская провела встречу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Как сообщает пресс-служба Тихановской, встреча прошла в формате тет-а-тет.
На встрече были обсуждены способы мирного разрешения политического и экономического кризиса в Беларуси и возможная роль Австрии в этом процессе.
Светлана Тихановская выразила благодарность канцлеру за твердую позицию Австрии в вопросах непризнания легитимности Александра Лукашенко и введения персональных санкций против представителей белорусской власти и силовиков.
Светлана Тихановская выразила соболезнования народу Австрии в связи с
Себастьян Курц дважды лично встречался с Александром Лукашенко — в марте 2019 года
13 августа нынешнего года Курц выступил с осуждением насилия в отношении протестующих в Минске. «Развитие событий в Беларуси и продолжающееся несколько дней насилие в отношении демонстрантов мы осуждаем категорически», — отметил политик.
В беседе с журналистами 19 августа перед началом чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси Курц высказался в поддержку санкций против ответственных за насилие в отношении демонстрантов. Австрийский канцлер также призвал провести в стране свободные и честные выборы.