Светлана Тихановская встретилась с канцлером Австрии Себастьяном Курцем

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5 ноября в Вене Светлана Тихановская провела встречу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Как сообщает пресс-служба Тихановской, встреча прошла в формате тет-а-тет.

На встрече были обсуждены способы мирного разрешения политического и экономического кризиса в Беларуси и возможная роль Австрии в этом процессе.

Светлана Тихановская выразила благодарность канцлеру за твердую позицию Австрии в вопросах непризнания легитимности Александра Лукашенко и введения персональных санкций против представителей белорусской власти и силовиков.

Светлана Тихановская выразила соболезнования народу Австрии в связи с недавним терактом в Вене, а после встречи посетила место теракта и возложила цветы.

Себастьян Курц дважды лично встречался с Александром Лукашенко — в марте 2019 года в Минске и в ноябре 2019 года в Вене.

13 августа нынешнего года Курц выступил с осуждением насилия в отношении протестующих в Минске. «Развитие событий в Беларуси и продолжающееся несколько дней насилие в отношении демонстрантов мы осуждаем категорически», — отметил политик.

В беседе с журналистами 19 августа перед началом чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси Курц высказался в поддержку санкций против ответственных за насилие в отношении демонстрантов. Австрийский канцлер также призвал провести в стране свободные и честные выборы.
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Тэги: Беларусь-Австрия Персона: Себастьян Курц Александр Лукашенко Светлана Тихановская

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