Лукашенко приказал не впускать обратно уехавших работать в Польшу врачей

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Александр Лукашенко приказал правительству сделать так, чтобы уехавшие работать в Польшу белорусские врачи не смогли вернуться на родину, чтобы продолжить работать дома. Об этом он заявил 5 ноября на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций.

Фото pixabay.com

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, он напомнил, что несколько дней назад в Польше заявили о намерениях приглашать к себе врачей из-за рубежа, в том числе из Беларуси, чтобы наладить борьбу с коронавирусом.

«Они начали по всему миру собирать врачей и другой медицинский персонал, чтобы оказывать помощь людям. Вот и вся сказка о красивой жизни. Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал — назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что это «не угроза, а приказ для правительства».

«Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты», — добавил он.

Об отъезде белорусских врачей на заработки за границу и, в частности, в Польшу, Лукашенко высказывался год назад. «Нас это волнует, но не напрягает. Министр [министр здравоохранения Владимир Караник] говорит, что в течение двух лет вообще эту проблему [нехватки врачей в медучреждениях] cнимем. Поэтому, может, и ничего страшного, что человек поехал, где-то чему-то подучился. Главное, чтобы он не забывал о стране, возвращался обратно и помогал ей», — сказал Лукашенко 30 октября 2019 года, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Александрова.

Лукашенко отметил, что Польшу многие часто ставят в пример Беларуси. «Но если так развивается страна, чего тогда глаз положили на специалистов из Беларуси с этой «диктатурой»? Вы хорошо развиваетесь — пожалуйста, кормите своих врачей, пусть они лечат ваших людей. Нет, хотят, чтобы белорусские», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси будут принимать меры для удержания специалистов. Речь, в частности, идет о создании необходимых условий для жизни и работы, повышении заработной платы. «Но силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет. Все равно силой человека не удержишь. Мир глобализируется, миграция огромная. Надо цивилизованно работать с людьми», — убежден Лукашенко.

Польша ранее упростила правила приема на работу врачей из-за пределов Евросоюза, в том числе из Беларуси. В частности, медикам, в том числе белорусским, не придется подтверждать свой диплом, надо будет только пройти экзамен в клинике.
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Тэги: Беларусь-Польша врачи Персона: Александр Лукашенко

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