Из-за технического сбоя «Белпочта» закрыла отделения по всей стране

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Из-за технического сбоя 5 ноября по всей стране не работают отделения «Белпочты».

«Несколько часов назад произошел технический сбой по всей системе “Белпочты”. В связи с этим мы прекратили работу во всех отделениях по всей республике. Сейчас ведется работа по восстановлению системы обслуживания», —  сообщили БелаПАН на предприятии.

Также недоступен и сайт предприятия.

РУП «Белпочта» включает в себя шесть областных филиалов, предприятие «Минская почта» и автотранспортное производство, 35 узлов почтовой связи, 3092 объекта почтовой связи, в том числе 2669 стационарных отделений почтовой связи, 187 пунктов почтовой связи и 176 передвижных отделений почтовой связи.

 

 

Фото vitbichi.by
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Тэги: Белпочта

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