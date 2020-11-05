Минздрав: В Беларуси планируется производство российской вакцины от коронавируса
Заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк сообщил, что в Беларуси планируется начать производство российской вакцины от коронавируса.
«Мы уже практически согласовали с российскими коллегами новый проект — производство российской вакцины от коронавируса. Оно может быть налажено на РУП «Белмедпрепараты», — цитирует Андросюка пресс-служба Минздрава.
По его словам, «сейчас специалисты ведут отработку документов по передаче трансфера технологий». «Какая будет вакцина, какова технология — это договоренности будут уже непосредственно между специалистами», — отметил замминистра.
Как передает
В Минздраве отметили, что РФПИ финансирует клиническое исследование в Беларуси с участием 100 человек, которые получили возможность вакцинироваться от коронавируса препаратом, разработанным в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России.
Беларусь стала первой страной, в которой проходят клинические исследования данной вакцины после ее регистрации в России. Они проводятся в восьми медицинских учреждениях страны, выбранных в качестве исследовательских центров.