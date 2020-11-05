Минздрав: В Беларуси планируется производство российской вакцины от коронавируса

Заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк сообщил, что в Беларуси планируется начать производство российской вакцины от коронавируса.

«Мы уже практически согласовали с российскими коллегами новый проект — производство российской вакцины от коронавируса. Оно может быть налажено на РУП «Белмедпрепараты», — цитирует Андросюка пресс-служба Минздрава.

По его словам, «сейчас специалисты ведут отработку документов по передаче трансфера технологий». «Какая будет вакцина, какова технология — это договоренности будут уже непосредственно между специалистами», — отметил замминистра.

Как передает БелаПАН , 1 октября в Беларуси начата вакцинация добровольцев российской вакциной от COVID-19. Она проводится в рамках двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины «Спутник V» от коронавируса COVID-19. »Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о поставке в Республику Беларусь первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», созданной на платформе аденовирусных векторов человека, — единственной в мире, доказавшей долгосрочную безопасность и эффективность», — говорилось в сообщении Минздрава.

В Минздраве отметили, что РФПИ финансирует клиническое исследование в Беларуси с участием 100 человек, которые получили возможность вакцинироваться от коронавируса препаратом, разработанным в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России.

Беларусь стала первой страной, в которой проходят клинические исследования данной вакцины после ее регистрации в России. Они проводятся в восьми медицинских учреждениях страны, выбранных в качестве исследовательских центров.