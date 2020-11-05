В Минске начался очередной марш людей с (не)ограниченными возможностями

Несколько десятков участников акции выдвинулись от Красного костела по проспекту Независимости. В их числе — известный гражданский активист, 83-летний поэт Ян Гриб, люди в инвалидных колясках, а также с костылями и тростями, передает БелаПАН .

Демонстранты несут цветы, бело-красно-белые ленты и флаги, плакаты с надписями «Стоп беззаконию. Стоп насилию. Свободу политзаключенным!», «Сбили с ног, сражайся на коленях. Идти не можешь, лёжа наступай», «Отстоим свою независимость. Построим белорусский мир» и другими.

За происходящим наблюдают сотрудники милиции в форме и в штатском, ведется видеосъемка. В мегафон собравшихся предупреждали о том, что мероприятие несанкционированное.

Сегодняшний марш проходит под девизом «Люди с инвалидностью тела против беспредела людей с инвалидностью души».

До начала шествия, на площади Независимости, между участниками акции и съемочной группой телеканала СТВ завязалась эмоциональная словесная перепалка. На вопрос представителя канала Григория Азарёнка, зачем они пришли на марш и чего им не хватает, собравшиеся задали ему встречные вопросы: почему врет телевидение и другие госСМИ, почему ОМОН задерживает и избивает людей на улицах, за что отчисляют студентов и увольняют с работы несогласных с политикой Лукашенко, за что сидят политзаключенные, куда пропали протоколы с участков для голосования после выборов, почему у пенсионеров и инвалидов маленькие пенсии.

Предыдущий марш людей с инвалидностью состоялся 31 октября, в минувшую субботу. Его участники начали шествие от Красного костела и по ходу движения объединились в одну колонну с женским маршем протеста, который проходил в Минске в это же время.