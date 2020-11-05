Макей обсудил с апостольским нунцием вопросы сотрудничества с Ватиканом

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Вопросы сотрудничества Беларуси с Ватиканом обсуждались 5 ноября на встрече министра иностранных дел Владимира Макея с апостольским нунцием, архиепископом Анте Йозичем, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, сотрудничество Беларуси и Ватикана в рамках международных организаций», — говорится в сообщении.

Стороны подтвердили обоюдное стремление к «активизации белорусско-ватиканского взаимодействия в целях укрепления позитивной динамики двустороннего сотрудничества и межконфессионального диалога».

Макей пожелал Йозичу «активной и плодотворной работы в Беларуси», передает БелаПАН

Йозич 3 ноября вручил верительные грамоты Александру Лукашенко в числе послов других государств (Венесуэлы, Ирана, КНДР, Сирии, Турции, Японии). Лукашенко заявил, что Беларусь заинтересована в «дальнейшем углублении взаимодействия» со Святым престолом.

«Особые отношения связывают Беларусь и Ватикан. На международной арене мы вместе последовательно продвигаем такие важные инициативы, как борьба с торговлей людьми, противодействие насилию в отношении детей, защита традиционных семейных ценностей», — сказал он.

Лукашенко также заявил, что власти рассчитывают на «консолидирующую и конструктивную роль католической церкви в белорусском обществе».

Отношения властей и католического костела в Беларуси серьезно осложнились после президентских выборов 9 августа. Главе католического епископата, митрополиту Минско-Могилевскому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, который активно призывал власть пойти на диалог с обществом и прекратить насилие, не дали вернуться в страну из зарубежной поездки, признав его паспорт недействительным. После этого костел стал гораздо смелее и более открыто осуждать насилие со стороны силовиков в отношении протестующих и в целом различные проявления репрессий со стороны государства.
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Тэги: Беларусь-Ватикан Персона: Владимир Макей Анте Йозич Александр Лукашенко Тадуеш Кондрусевич

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